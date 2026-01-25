Prins Albert bij E1 Wereldkampioenschap raceboten in Jeddah

Prins Albert was zaterdag in Jeddah, Saudi-Arabië, aanwezig bij de seizoensstart van het E1 Wereldkampioenschap, een wedstrijd voor elektrische raceboten. Dat deelt het Monegaskische hof op Instagram.

De vorst bezocht onder meer het teamterrein van Team Monaco, sprak met coureurs en de organisatie en bekeek de race vanaf de kant. Met Team Monaco maakt het vorstendom dit seizoen officieel zijn debuut in het E1 Wereldkampioenschap, schrijft de Monegaskische krant NEWS.MC.

De seizoensopener in Jeddah werd gewonnen door Aoki Racing Team. Team Monaco eindigde als negende.