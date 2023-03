Prins Albert door kinderen ‘ontvoerd’ op verjaardag

Prins Albert van Monaco brengt zijn 65e verjaardag dinsdagmiddag door met zijn gezin. De prins heeft geen idee wat hij kan verwachten, want hij wordt later op de dag “ontvoerd” door zijn kinderen.

“Er is me verteld dat ik rond 17.30 uur vrij moet zijn om te worden ontvoerd”, zegt Albert in het Amerikaanse tijdschrift People. Wat zijn 8-jarige tweeling precies voor hem in petto heeft, weet hij niet. “Ze willen me meenemen naar een toneelstuk in een theater, maar ik ben enkel gewaarschuwd dat ik ga worden ontvoerd.”

Het feit dat de prins 65 jaar is geworden, vindt hij niet zo bijzonder. Albert houdt meer van tientallen. “Dus 60 was belangrijk en 70 wordt belangrijk en hopelijk haal ik de 80 en 90 en nog verder”, legt hij uit. “65 is gewoon weer een verjaardag, maar het is geen mijlpaal. Ik heb eerder al gezegd dat 60 het nieuwe 40 is.”