Prins Albert en Charlène openen jeugdtoernooi rugby Monaco

Prins Albert en prinses Charlène van Monaco hebben vrijdag de opening bijgewoond van de 14e editie van het Sainte-Dévote-rugbytoernooi. Ook hun dochter prinses Gabriella was daarbij aanwezig, zo meldt het Monegaskische hof op Instagram.

Het jeugdtoernooi, dat plaatsvindt in Stade Louis-II, brengt dit jaar 24 teams uit 23 landen samen. Voor het eerst doet ook een team uit Japan mee. Onder de aanwezigen was onder meer prinses Akiko van Mikasa, voorzitter van de Japanse rugbyfederatie.

Volgens prinses Charlène, die zelf voorzitter is van de Monegaskische rugbyfederatie, staat het evenement in het teken van sport en verbinding. “Rugby is een geweldige leerschool en het toernooi een middel voor vrede”, aldus Charlène.

Naast de wedstrijden is er ook aandacht voor inclusie. Tijdens het programmaonderdeel ‘Rugby voor iedereen’ konden schoolkinderen en jongeren met een beperking kennismaken met de sport.