Prins Albert en gezin vieren feestdag van patroonheilige Monaco

Prins Albert van Monaco en zijn gezin hebben maandagavond een dienst bijgewoond ter ere van Sint Devota, de patroonheilige van Monaco. Op Instagram deelt het hof beelden van de ceremonie op de feestdag in het prinsdom.

Zo is te zien hoe Albert en zijn vrouw prinses Charlène en hun kinderen prins Jacques en prinses Gabriella handen schudden met mensen die kwamen kijken bij de kerk Église Sainte-Dévote. Het prinselijk gezin stak vervolgens traditiegetrouw een vissersboot aan met fakkels. Volgens de legende was Devota een jonge christen die rond 303 na Christus tijdens de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus op Corsica de marteldood stierf. Haar lichaam werd op een boot naar Afrika gestuurd, maar volgens het verhaal leidde een duif het schip naar de kust van Monaco.

De ceremonie werd afgesloten met een droneshow. Hierbij was eerst de vlag van Monaco te zien, voordat de drones in de lucht de woorden “Viva Devota” (leve Devota) vormden.