Prins Albert met familie actief als kerstelf

Prins Albert II van Monaco heeft zich woensdagmiddag opgeworpen als hulpje van de kerstman. Samen met onder anderen zijn vrouw en twee kinderen deelde de prins kerstcadeaus uit aan 730 Monegaskische kinderen die langskwamen op het prinselijk paleis. Dat deelde donderdag op Instagram foto’s van de bijeenkomst.

Het paleis rept van een “bijzonder moment met de kinderen” in een “feestelijke en gezellige sfeer”. “Een prachtig moment van samenzijn en magie, aangeboden door de prinselijke familie aan de allerkleinsten”, aldus het hof. Albert, zijn vrouw prinses Charlène en hun tweeling Jacques en Gabriella deelden feestelijk ingepakte cadeautjes en snoepzakjes uit aan de kinderen. Ook prinses Stéphanie, Alberts zus, en twee van haar drie kinderen hielpen de kerstman.

De prinselijke familie deelt al jaren kerstcadeaus uit aan Monegaskische kinderen. De traditie, die volgens het paleis “diep geworteld is in de harten van de Monegaskische bevolking”, ontstond in 1949 toen Alberts vader prins Rainier III de troon besteeg.