Prins Albert ontvangt paus Leo eind maart voor bezoek

Paus Leo XIV brengt eind maart een bezoek aan Monaco. Dat heeft het Vaticaan woensdag gemeld. Ook het hof van Monaco maakte bekend dat prins Albert en prinses Charlene de paus op 28 maart verwelkomen in het prinsdom.

Albert ging in januari nog op bezoek bij het Vaticaan. Toen heeft hij de paus volgens het hof uitgenodigd.

Het Vaticaan maakte woensdag ook bekend dat er dit jaar onder meer een bezoek aan Spanje op het programma staat, van 6 tot en met 12 juni. Dat is volgens Spaanse media de eerste keer in vijftien jaar dat een paus het land bezoekt. Verder gaat de paus in april naar Algerije, Kameroen, Angola en Equatoriaal-Guinea.