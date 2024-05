Prins Albert opent speciale Formule 1-expo over Ferrari in Monaco

Prins Albert van Monaco heeft donderdag de tentoonstelling Ferrari F1 in Monaco: Geschiedenis en Overwinningen geopend. Dat maakte het Monegaskische hof vrijdag bekend op Instagram. De expositie schetst de geschiedenis van Ferrari in het prinsdom, die begon op 21 mei 1950 met de eerste deelname van het team aan de Formule 1-grand prix in Monaco.

Tijdens het bezoek aan zijn privécollectie van auto’s werd prins Albert vergezeld door zijn neef Louis Ducruet, voormalig adviseur van Ferrari Franco Meiners en Valérie Closier, directeur van de autocollectie. Albert bekeek onder meer oude Formule 1-auto’s van Ferrari, zoals de bolides van Michael Schumacher, Niki Lauda en Sebastian Vettel.

De tentoonstelling is tot en met 31 augustus te zien. Bezoekers kunnen ook onder meer de SF90 van Charles Leclerc bekijken. Met deze auto behaalde de Monegask in 2019 in België en Italië zijn eerste twee overwinningen voor Ferrari. De wagen werd drie jaar geleden opgenomen in de autocollectie van prins Albert.

De grand prix van Monaco wordt dit jaar op zondag 26 mei verreden. Vorig jaar won Max Verstappen van Red Bull de race door de straten van het prinsdom.