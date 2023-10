Prins Albert reikt prijs uit op Gouden Bal-gala

Prins Albert van Monaco heeft maandag een rol gespeeld tijdens het Gouden Bal-gala in Parijs. De vorst mocht de Socrates Award uitreiken, de prijs voor de voetballer die maatschappelijk de meeste impact heeft gemaakt.

De award ging naar Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior. De Braziliaan kreeg de onderscheiding voor zijn stichting die scholen bouwt in arme gebieden in Brazilië en er investeert in het onderwijs. “Ik ben heel blij dat ik deze prijs heb gekregen en dat ik zo veel mogelijk kinderen in Brazilië kan helpen”, zei hij.

Vinícius zei dat hij zich ook zal blijven uitspreken tegen racisme. De spits is zelf in de afgelopen jaren meermaals het slachtoffer van racisme geweest. “Het is heel verdrietig dat we het over racisme moeten hebben tegenwoordig, maar we moeten doorgaan met deze strijd opdat mensen er minder onder lijden.”

Lionel Messi werd maandag door het tijdschrift France Football voor de achtste keer uitgeroepen tot beste voetballer van het afgelopen seizoen.