Prins Albert signeert replica Monaco-helm van Ayrton Senna

Prins Albert van Monaco heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het Ayrton Senna Instituut in São Paulo. Albert was in Brazilië om de Latijns-Amerikaanse tak van zijn stichting te lanceren, deelt het Monegaskische hof op Instagram.

Tijdens zijn bezoek signeerde Albert onder meer een replica van de helm die de legendarische Formule 1-coureur droeg tijdens de Grote Prijs van Monaco in 1987. “Veel dank”, schreef de prins in het Portugees op de helm, gevolgd door zijn handtekening. Albert bekeek op de tentoonstelling over de drievoudig wereldkampioen verder onder meer een raceoverall van Senna en de McLaren waarmee de Braziliaan in 1990 de Grote Prijs van Italië won.

Het bezoek werd afgesloten met de presentatie van het Senna Project, dat de educatieve en sociale betrokkenheid illustreert van de stichting die de in 1994 verongelukte F1-coureur met zijn zus Viviane oprichtte. De stichting zet zich al jaren in voor de ontwikkeling en het onderwijs van jonge Brazilianen.

Bij de lancering van de Latijns-Amerikaanse tak van de stichting van Albert zaterdag was ook zijn landgenoot en Ferrari-coureur Charles Leclerc aanwezig. Met hem besprak Albert uitgebreid de recente resultaten van de Italiaanse renstal. Leclerc finishte later zaterdag als vijfde in de sprintrace op het circuit in São Paulo. Zondag gaat hij als derde van start in de hoofdrace, die om 18.00 uur Nederlandse tijd begint.