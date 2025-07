Prins Albert van Monaco deelt taart uit voor regeringsjubileum

Prins Albert van Monaco heeft de Monegasken getrakteerd op taart ter ere van zijn regeringsjubileum. In Monte Carlo vierde de vorst zaterdagavond dat hij twintig jaar op de troon van de dwergstaat zit en sneed voor de gelegenheid zelf een gigantische taart aan.

Samen met zijn echtgenote prinses Charlène, hun kinderen erfprins Jacques en prinses Gabriella en andere leden van de prinselijke familie woonde Albert de festiviteiten in Monaco bij. De avond begon met een toespraak van burgemeester Georges Marsan van Monte Carlo, waarna Albert zelf een toespraak hield waarin hij de Monegasken bedankte.

Met zijn gezin wandelde de prins over het plein voor het paleis om de aanwezige Monegasken te begroeten. Als verrassing droegen niet veel later zes bakkers de enorme, met rode en witte macarons versierde taart het podium op. Albert sneed hem zelf aan en stak na even geproefd te hebben goedkeurend een duim in de lucht.