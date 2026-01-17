Prins Albert van Monaco ontmoet paus Leo XIV in Vaticaanstad

Prins Albert van Monaco heeft zaterdag in het Vaticaan paus Leo XIV ontmoet. Het hoofd van de katholieke kerk ontving de prins in audiëntie in de privébibliotheek van het Apostolisch Paleis, deelt het Monegaskische hof.

Volgens het hof spraken de prins en de paus over “de internationale actualiteiten en wisselden zij van gedachten over het respect voor het leven, het gezin en de menselijke waardigheid, evenals over kwesties met betrekking tot vrede en milieubescherming”. Prins Albert nodigde de paus ook uit om een bezoek te brengen aan het Vorstendom Monaco.

Prins Albert schonk na de audiëntie aan paus Leo XIV een editie van de Belijdenissen van Sint-Augustinus, die aan de Franse dichter Alfred de Vigny had toebehoord en door hemzelf was geannoteerd. De prins ontving van de paus een bas-reliëf met een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.