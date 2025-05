Prins Albert van Monaco ontmoet regeringsleiders op Europese top

Prins Albert van Monaco heeft vrijdag deelgenomen aan de zesde top van de Europese Politieke Gemeenschap. De top vond plaats in de Albanese hoofdstad Tirana. Op het evenement komen staatshoofden en regeringsleiders uit Europa bijeen om te praten over belangrijke kwesties op het gebied van stabiliteit, veiligheid en samenwerking.

Albert nam in Tirana deel aan een rondetafelgesprek over competitiviteit en energie. Hierbij legde hij de nadruk op het belang van onder meer regionale samenwerking om te kunnen reageren op crises, vooral die rond veiligheid en energietransitie. Monaco zet zich bijvoorbeeld in om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.

De Monegaskische prins sprak onder meer met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement en Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Ook verwelkomde Albert de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, waarmee hij de steun van Monaco voor Oekraïne en haar bevolking in de oorlog met Rusland bevestigde.

Tot slot sprak Albert ook met de premier van Albanië, de gastheer van het evenement. De prins feliciteerde premier Edi Rama met zijn recente herverkiezing voor een vierde opeenvolgende termijn. Tegen het einde van het decennium wil Albanië toetreden tot de Europese Unie.