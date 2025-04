Prins Albert van Monaco rijdt mee met liefdadigheidsfietskoers

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco hebben zondag de COCC Ride, een liefdadigheidsfietskoers, bijgewoond. Het evenement werd georganiseerd door de Champagne & Oyster Cycling Club of Monaco, in samenwerking met de Princess Charlene of Monaco Foundation.

Meer dan honderd wielrenners fietsten van Saint-Tropez naar Monaco. Albert stapte zelf ook op de fiets om enkele kilometers mee te fietsen met de deelnemers.

Het Monegaskische hof deelt maandag meerdere foto’s van het bezoek van Albert en Charlene aan het evenement. Daarop is onder meer te zien hoe Albert op zijn racefiets zit. Het was de elfde editie van de COCC Ride. De organisatie zet zich in om kinderen te helpen zwemles te krijgen.