Prins Albert van Monaco spreekt de Verenigde Naties toe

Prins Albert van Monaco heeft in New York gesproken voor de Verenigde Naties, tijdens de 77e Algemene Vergadering van het internationale overlegorgaan. Hij zei onder andere dat Monaco zich hard blijft inzetten voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Albert bepleitte een “solidariteitsplicht” voor alle landen om de energietransitie tot een succes te maken.

Albert was naar New York gereisd nadat hij maandag de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth in Londen had bijgewoond. Het is onbekend of prinses Charlene met hem meereisde, zij was er in elk geval niet bij tijdens zijn toespraak voor de VN.

De VN-sessie duurt een paar dagen. Ook koningin Máxima is in New York. Zij heeft woensdag tijdens een gesprek met VN-secretaris-generaal António Guterres haar jaarverslag aangeboden van haar VN-werkzaamheden van het afgelopen jaar. De Nederlandse koningin is al sinds 2009 voor de VN actief als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op het gebied van inclusieve financiering (UNSGSA).