Prins Albert van Monaco voor derde keer besmet met coronavirus

Prins Albert van Monaco is voor de derde keer besmet geraakt met het coronavirus. Dat maakte het hof van Monaco dinsdag bekend. De gezondheidstoestand van de 64-jarige prins is volgens het hof “absoluut geen aanleiding tot zorgen”.

De prins werkt vanwege de besmetting vanuit huis en zit in isolatie, in overeenstemming met de geldende maatregelen.

Prins Albert testte ook in 2022 en in 2020 positief op corona. Dat laatste jaar werd bij de Britse koning Charles, toen nog prins, ook het coronavirus vastgesteld vlak nadat Albert positief had getest op corona. Dat gebeurde nadat de twee royals elkaar hadden gezien op een evenement in Londen, waardoor het gerucht ontstond dat Albert Charles had besmet, wat hij destijds zelf ontkrachtte. “We hebben elkaar op afstand gegroet, maar nooit de handen geschud”, zei Albert erover op de Franse radiozender RTL. “Ik zat aan de andere kant van de tafel, ver weg. Ik denk niet dat ik ervan beschuldigd kan worden dat ik hem heb besmet.”