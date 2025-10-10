Prins Albert verkent Griekse grotten tijdens boottocht

Prins Albert van Monaco heeft een bezoek gebracht aan de Sporaden, een Griekse eilandengroep in de Egeïsche Zee. Hij ontmoette daar betrokkenen die zich bezighouden met het behoud van het Nationaal Zeepark van Alonissos, een belangrijk gebied voor de biodiversiteit in het Middellandse Zeegebied. Het hof van Monaco deelt vrijdag beelden van de boottocht die Albert hiervoor ondernam.

De Monegaskische prins ging aan boord van een schip van het Agentschap voor het Natuurlijke Milieu en Klimaatverandering (NECCA) om naar het eiland Skopelos te varen. Hier verkende hij de beroemde grotten die onderdak bieden aan de monniksrob, een bedreigde diersoort. Albert zet zich met zijn stichting al jaren in voor het behoud van deze zeehondensoort en voor het bevorderen van onderzoek naar en bescherming van mariene habitats in het Middellandse Zeegebied.

“Je kunt alleen beschermen wat je kent”, zegt Albert, die tijdens de tocht aan het roer van het schip stond. “Het is dus essentieel om te leren observeren en de soorten en hun habitats te begrijpen. Door levende wezens en hun leefomgeving te respecteren, kunnen we ze beter beschermen. Deze intieme relatie met het mariene milieu is onmisbaar om het te begrijpen.”