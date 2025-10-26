Prins Albert verkent parcours van La Vuelta met Steven Kruijswijk

Prins Albert van Monaco heeft zondagochtend op de fiets een deel van het parcours van La Vuelta 26 verkend. Dat is te zien op foto’s die zijn gedeeld op het Instagramaccount van het paleis van Monaco. Onder anderen de Nederlandse wielrenner Steven Kruijswijk reed met het Monegaskische staatshoofd mee.

De prins had voor de gelegenheid een professionele wieleroutfit aangetrokken. Hij fietste het 9,6 kilometer lange parcours samen met onder anderen de algemeen directeur van La Vuelta, Javier Guillen. Naast Kruijswijk reden ook profrenners Hugo Houle, Matteo Trentin en Nicolas Vinokourov mee.

De Vuelta start volgend jaar op 20 augustus in Monaco met de individuele tijdrit. Het parcours leidt door de straten van Monaco.