Prins Albert verzekert Australische premier van ‘solidariteit’

Prins Albert heeft in een brief aan de Australische premier Anthony Albanese zijn medeleven betuigd aan het Australische volk na de aanslag op Bondi Beach zondag. “U kunt rekenen op onze volledige solidariteit en oprechte deelneming met alle getroffenen”, is te lezen in de verklaring die het Monegaskische hof op Instagram deelde.

“Met grote ontzetting heb ik kennisgenomen van de tragische antisemitische terroristische aanslag op Bondi Beach in Sydney tijdens een chanoekaviering”, luidt het statement. Prins Albert spreekt ook zijn medeleven uit naar “de rouwende families van de slachtoffers van deze onbeschrijfelijke daad van geweld”.

Eerder zondag spraken leden van de Britse koninklijke familie hun medeleven uit. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken betuigden in een verklaring hun steun.

De dodelijke schietpartij in Sydney kostte zeker twaalf mensen het leven. Volgens lokale autoriteiten gaat het om een terroristische daad tegen de Joodse gemeenschap in de Australische stad.