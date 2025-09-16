Prins Andrew bij begrafenis hertogin van Kent

De Britse prins Andrew was dinsdag een van de aanwezigen bij de begrafenis van de hertogin van Kent. Volgens Britse media zat de hertog van York bij de begrafenis in Westminster Cathedral op de eerste rij, vergezeld door andere leden van de Britse koninklijke familie.

Andrew is al jaren omstreden om zijn banden met de overleden Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew werd zelf ook beschuldigd van seksueel misbruik. Hij trof in 2022 een schikking met een vrouw. Zijn koninklijke taken had Andrew al eerder neergelegd.

Verschillende media spreken van een “zeldzame” openbare verschijning van Andrew. De prins arriveerde samen met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Ook koning Charles, prinses Anne en haar man Tim Laurence, prins William en zijn vrouw Catherine behoorden tot de aanwezigen. Sophie, de hertogin van Edinburgh, was er zonder haar man prins Edward. Hij is momenteel in het buitenland.

Naast de Britse royals waren ook verschillende beroemdheden aanwezig zoals actrices Maureen Lipman en Rula Lenska en voormalig coureur Jackie Stewart, schrijft de BBC.

Het paleis had eerder op de dag laten weten dat koningin Camilla niet aanwezig zou zijn. Ze is wel van plan om deel te nemen aan het aankomende staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump.