Prins Andrew blijft door de staat betaalde bescherming ontvangen

De Britse prins Andrew blijft vooralsnog door de belastingbetaler gefinancierde politiebescherming ontvangen. Dat schrijft The Telegraph donderdag op basis van de conclusie van een comité dat zich over de kwestie had gebogen sinds de hertog van York geen officiële koninklijke taken meer uitvoert.

Het recht van Andrew op betaalde persoonsbescherming werd volledig herzien nadat hij eerder dit jaar door de koningin uit zijn koninklijke functies was gezet. Zij deed dit omdat haar zoon al geruime tijd werd beschuldigd van seksueel misbruik en er een rechtszaak boven zijn hoofd hing. Niet veel later trof hij een financiële schikking met het vermeende slachtoffer.

De beslissing over het aanhouden van de bescherming van Andrew werd genomen door het Uitvoerend Comité voor de bescherming van royals en publieke figuren, ook wel Ravec genoemd. Dit comité concludeerde dat de hertog van York vanwege een veiligheidsrisico nog steeds recht heeft op bescherming. Over de inhoud van dat risico is niets bekend, maar bekend is wel dat de royal geregeld doelwit is van indringers rondom zijn woning bij Windsor.

Harry

Het besluit van Ravec is opvallend omdat het nog niet zo heel lang geleden besloot dat prins Harry en zijn gezin juist geen recht meer hebben op politiebescherming. De in de Verenigde Staten wonende hertog van Sussex, die zijn koninklijke taken enkele jaren geleden zelf neerlegde, moet sindsdien zelf voor de kosten van bescherming opdraaien wanneer hij in het Verenigd Koninkrijk is.

Over die beslissing is het laatste woord overigens nog niet gezegd. Vorige maand kreeg Harry de toezegging dat dat besluit door een rechter zal worden bekeken, omdat het volgens de prins onvoldoende transparant is. Inmiddels diende Harry nog een verzoek tot rechterlijke toetsing in. Deze keer om de beslissing te laten herzien dat hij niet zelf mag betalen voor staatsbeveiliging, en dus alleen particuliere beveiliging mag inhuren.

Buckingham Palace wilde volgens The Telegraph niet op de kwestie rond Andrew reageren.