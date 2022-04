Prins Andrew denkt terug aan tijd in Falklandoorlog

Prins Andrew stond zaterdag stil bij zijn tijd als militair in de Falklandoorlog. In dit conflict – dat duurde van 2 april 1982 tot en met 14 juni dat jaar – vochten het Verenigd Koninkrijk en Argentinië om de Falklandeilanden bij Zuid-Amerika. De zoon van de Britse koningin Elizabeth blikte daarop terug in het bijschrift van een foto die op de Instagrampagina van zijn ex-vrouw Sarah Ferguson is gedeeld.

‘Fergie’ deelde een zwart-witfoto van Andrew in uniform waarin hij breed lachend en met zijn armen over elkaar de camera inkijkt. “Ik dacht terug aan de dag waarop een jongeman ten strijde ging, vol met bravoure. Ik keerde terug als een veranderd man”, schrijft Andrew bij de foto.

De Britse royal liet naar eigen zeggen “kinderlijke dingen en valse bravoure” achter en keerde terug als een man met “volledige kennis van menselijke kwetsbaarheid en lijden”. “Mijn terugblik doet me nog harder denken aan en bidden voor diegenen die vandaag de dag in conflict verkeren.”

Andrew stelt verder dat hij kan zeggen dat zijn korte tijd in de oorlog hem geleerd heeft dat “oorlog het onvermogen is om vrede te bewaren”. “Oorlog is het falen van menselijk oordelen”, zegt hij. “Oorlog is het niet kunnen erkennen dat we elkaars verschillende standpunten moeten kunnen begrijpen, of we het daar nou wel of niet mee eens zijn.”