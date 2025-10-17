Prins Andrew geeft vrijwillig koninklijke titels op

De Britse prins Andrew geeft zijn koninklijke titels op, waaronder die van hertog van York. Dat staat in een verklaring die hij aan Britse media heeft gegeven. Donderdag werd onthuld dat hij ontmoetingen heeft gehad met een hooggeplaatste Chinese functionaris die centraal staat in een spionageschandaal. Andrew meldt nu dat hij na overleg met koning Charles nog een stap terugdoet.

“Na overleg met de koning en mijn familie hebben we geconcludeerd dat de aanhoudende beschuldigingen aan mijn adres afleiden van het werk van de koning en de koninklijke familie”, zegt Andrew in de verklaring. “Ik heb besloten, zoals ik altijd heb gedaan, om mijn plicht tegenover mijn familie en land voorop te stellen.”

De 65-jarige Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth en prins Philip, trok zich vijf jaar geleden al terug uit het openbare leven, maar heeft nu in overleg met Charles besloten “een stap verder te gaan”. “Daarom zal ik mijn titel of de mij verleende onderscheidingen niet langer gebruiken.” De prins herhaalt daarbij wel dat hij alle beschuldigingen aan zijn adres “met klem” ontkent.

Volgens Britse media zal Andrew wel prins blijven omdat hij is geboren als zoon van een monarch. Zijn ex-vrouw Sarah Ferguson zal haar titel als hertogin van York naar verluidt ook niet meer gebruiken.

De prins ligt al jaren onder vuur om zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn contacten met China.