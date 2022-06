Prins Andrew in financiële problemen: beslaglegging op chalet

Prins Andrew zit opnieuw in de problemen. Na het seksschandaal zou hij nu financieel in zwaar weer zijn beland. Vanwege een schuld is er beslag gelegd op zijn Zwitserse chalet, meldt de Zwitserse krant Le Temps.

Andrew zou een schuld hebben van 1,8 miljoen euro. Het chalet zou ruim 20 miljoen euro waard zijn. De royal zou het pand willen verkopen om Virginia Giuffre te kunnen betalen. Om een rechtsgang te voorkomen had Andrew een schikking getroffen met Giuffre. De vrouw beschuldigde hem ervan haar seksueel misbruikt te hebben toen ze nog minderjarig was. De Brit blijft er overigens bij onschuldig te zijn.

Om het overeengekomen bedrag te betalen wil Andrew het chalet verkopen. Hij zou ook een koper hebben gevonden, maar vanwege de schuld die hij heeft aan een derde persoon, is er nu beslag gelegd op het pand. Daardoor is de verkoop voorlopig van de baan en kan Andrew zijn betalingsverplichting tegenover Giuffre niet voldoen.

Volgens een professor die Le Temps over de kwestie heeft geraadpleegd kan de verkoop van het chalet wel doorgaan, maar dan moeten de schuldeisers daar wel toestemming voor geven.