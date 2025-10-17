Prins Andrew is titels met onmiddellijke ingang kwijt

Het besluit van prins Andrew om zijn koninklijke titels op te geven is met onmiddellijke ingang ingegaan, schrijven Britse media. Het gaat onder meer om de titel hertog van York en zijn lidmaatschap van de Orde van de Kousenband.

De stap heeft ook gevolgen voor zijn ex-vrouw Sarah Ferguson. Zij mocht zich na hun scheiding hertogin van York blijven noemen, maar nu Andrew geen hertog meer is, zal ook zij geen hertogin meer zijn. Hun dochters Beatrice en Eugenie behouden hun koninklijke titels.

Het vrijwillig afstand doen is voor Andrew “in een lange reeks van publieke vernederingen misschien wel de meest ingrijpende”, stelt BBC-royaltyverslaggever Daniela Relph. “De pracht en praal van het koninklijke leven waren belangrijk voor hem. Zijn titels gaven hem een enorm gevoel van persoonlijke trots.”

Kerstmis

Relph stipt aan dat hij al eerder zijn rol als werkend lid van de koninklijke familie verloor, evenals zijn militaire titels en zijn positie bij vrijwel alle openbare evenementen waarbij de koninklijke familie betrokken was. Eerder werd al duidelijk dat hij met Kerstmis ook niet meer welkom is.

Sky News noemt de stap van Andrew “buitengewoon”, maar dat er geen andere optie was omdat de prins voor te veel afleiding bleef zorgen voor de familie. De koning is naar verluidt “blij” met deze uitkomst.

Andrew mag nog wel in zijn woning in Windsor blijven. Zijn privéhuurovereenkomst loopt nog tot 2078.