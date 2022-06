Prins Andrew kan titel hertog van York verliezen na wetsvoorstel

Prins Andrew kan de titel van hertog van York verliezen als een wetsvoorstel wordt doorgevoerd, schrijft de BBC. Het wetsvoorstel komt van Rachael Maskell, Labour-parlementslid voor York Central. Zij stelt dat een wetswijziging nodig is om de prins van zijn titel te ontdoen.

De hertog van York leverde in januari al zijn militaire titels en eretitels in, maar hij draagt nog steeds de titel van hertog van York. Het wetsvoorstel geeft gehoor aan de roep van de Britse stad York om de band met de prins “te verbreken”, stelt Maskell. De roep om prins Andrew van deze titel te ontdoen volgt na de aangifte van Virginia Giuffre, die beweert dat de prins haar meerdere keren misbruikt heeft toen zij 17 jaar oud was. De hertog van York heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Het parlementslid stelt dat de inwoners van York willen dat de titel “wordt ontnomen van Andrew, de tweede zoon van de koningin, na de onthullingen”. “Ik heb de stad gehoord en heb manieren gezocht om iemand van zo’n titel te kunnen ontdoen. Maar zonder nieuwe wetgeving is dit niet mogelijk.”

Prins Andrew ontving de titel in 1986.