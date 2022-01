Prins Andrew moet titels inleveren

De Britse prins Andrew heeft zijn titels ingeleverd bij de koningin. Buckingham Palace laat donderdag via een verklaring weten dat zowel zijn militaire titels als zijn eretitels weer in handen zijn van koningin Elizabeth.

“Met goedkeuring en instemming van de koningin zijn de militaire banden en koninklijke beschermheerschappen van de hertog van York teruggegeven aan de koningin”, schrijft Buckingham Palace in een verklaring op Instagram. “De hertog van York zal geen openbare taken blijven uitoefenen en verdedigt zich in deze zaak als burger.”

Tegen prins Andrew loopt een misbruikzaak die is aangespannen door de inmiddels 38-jarige Virginia Giuffre. Ze beschuldigt de prins ervan dat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener drie keer zou hebben misbruikt. Deze week oordeelde de rechter in New York dat de zaak doorgezet mag worden.

Eerder donderdag ontving koningin Elizabeth een brief van een groep veteranen van het Britse leger, waarin zij haar oproepen om prins Andrew zijn militaire titels te ontnemen. De open brief, die de Britse actiegroep Republic deelde op Twitter, was ondertekend door 152 veteranen.