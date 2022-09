Prins Andrew over Elizabeth: zal je liefde voor altijd koesteren

De Britse prins Andrew zal zijn moeders liefde “altijd koesteren”. Dat is zondag te lezen in een statement van de hertog van York. Bij het bericht wordt een foto gedeeld van een jonge Elizabeth die Andrew als baby vasthoudt.

Ook koestert hij haar “compassie, zorg en zelfvertrouwen”. De hertog vervolgt dat Elizabeths kennis en wijsheid “oneindig” zijn. “Ik zal je inzichten, advies en humor missen.” Daarnaast zal hij haar voor altijd in zijn hart bij zich dragen “met de grootste liefde en dankbaarheid”.

De prins noemt het “een eer” om haar te hebben mogen dienen. “Moeder – van de natie, je toewijding en persoonlijke verdiensten aan onze natie zijn uniek,” stelt hij. Mensen laten “hun liefde en respect” op veel manieren zien, zegt de prins.

De hertog van York raakte in opspraak nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik, dat hij altijd heeft ontkend. Als gevolg van de zaak moest hij in januari al zijn militaire titels en eretitels inleveren.

Toen Andrew tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor zijn vader prins Philip in mei een prominente rol had, ontstond kritiek. Op sociale media toonden mensen hun verontwaardiging over het feit dat juist hij koningin Elizabeth aan zijn arm begeleidde Westminster Abbey in. Volgens Britse media zouden ook verschillende leden van de koninklijke familie verbijsterd zijn geweest. Zij hadden gehoopt dat hij zich op de achtergrond zou houden vanwege de misbruikzaak. Die zaak kwam begin maart ten einde toen de prins een schikkingsbedrag betaalde.