Prins Andrew reisde met Epsteins jet volgens nieuwe documenten

De Britse prins Andrew wordt opnieuw genoemd in nieuw vrijgegeven documenten uit het onderzoek naar zedendelinquent Jeffrey Epstein. Op basis van de documenten, gedeeld door Democraten uit de zogenoemde House Oversight Committee, meldt Sky News dat de prins op een vlucht met Epsteins jet van New Jersey naar Florida reisde op 12 mei 2000.

Hij wordt genoemd samen met Epstein, diens toenmalige vriendin Ghislaine Maxwell, die nu veroordeeld is voor mensenhandel, en twee namen die zijn weggelakt. Onder andere de namen van slachtoffers in de dossiers worden weggelakt.

Details over de hertog die op Epsteins jet reisde, zijn eerder al in de rechtbank gehoord tijdens Maxwells proces. Een van de getuigen die destijds 14 was herinnerde zich Andrews aanwezigheid tijdens de vlucht.

Prins Andrew was goed bevriend met Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel. Prins Andrew verloor in 2022 zijn eretitels door aantijgingen van Epstein-beschuldiger Virginia Giuffre, die de prins aanklaagde om misbruik. Andrew schikte de zaak en ontkent alle beschuldigingen. Ook Andrews vrouw Sarah Ferguson werd recent in verband gebracht met de zaak rond Epstein. Volgens verschillende Britse media had Ferguson in 2011 een e-mail gestuurd aan Epstein. Ze zei in het bericht onder meer dat hij een “vrijgevige en geweldige vriend” voor haar was.