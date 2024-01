Prins Andrew verbleef volgens getuige ‘weken’ bij Epstein

De Britse prins Andrew bracht weken door in een villa in Florida van de steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat komt volgens omroep BBC naar voren uit oude rechtbankdocumenten die zijn vrijgegeven in opdracht van een Amerikaanse rechtbank.

Een medewerker van Epstein in Palm Beach, Juan Alessi, verklaarde dat de hertog van York verbleef in een slaapkamer voor gasten. Hij liet zich volgens de getuige dagelijks masseren.

Alessi omschrijft Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson als “vrienden” van Epstein en zijn vermeende rechterhand en ex-vriendin Ghislaine Maxwell. Ferguson zou volgens de getuige slechts één keer een kort bezoek hebben gebracht.

Schikking

De verklaring van Alessi is vastgelegd in documenten die bij een rechtszaak uit 2015 horen. Die was aangespannen door Virginia Giuffre tegen Maxwell. Giuffre zegt als tiener door Andrew te zijn misbruikt. De prins heeft in 2022 een schikking met haar getroffen om onder een rechtszaak uit te komen.

Epstein beroofde zichzelf in 2019 van het leven voordat hij kon worden berecht in een nieuwe zedenzaak. Maxwell is wel veroordeeld. Ze zou minderjarige meisjes hebben geronseld die Epstein kon misbruiken. De vrouw kreeg in 2022 een gevangenisstraf opgelegd van twintig jaar.