Prins Andrew wordt genoemd in fraudezaak Turkse zakenman

Prins Andrew zou een “substantieel bedrag” hebben ontvangen van een Turkse zakenman die wordt beschuldigd van fraude. Dat meldt The Guardian op basis van rechtbankdocumenten. Andrew zelf is geen verdachte in de zaak. Maar het werpt wel weer een nieuwe smet op de zoon van koningin Elizabeth, na de misbruikzaak die onlangs werd geschikt.

Een Turkse vrouw zou de zakenman hebben gezegd dat hij prins Andrew 750.000 pond moest betalen voor een Brits paspoort. Toen duidelijk werd dat het om fraude ging, heeft Andrew het geld terugbetaald. Zijn woordvoerder wil geen commentaar geven op de zaak, omdat het onderzoek nog loopt.

Andrew komt sinds 2019 niet veel meer in de openbaarheid. Recent kwam een einde aan een misbruikzaak die Andrew boven het hoofd hing. De tweede zoon van koningin Elizabeth schikte waarna de rechter volgens Britse media de zaak officieel heeft beëindigd.

Hij schikte met aanklaagster Virginia Giuffre. Zij beweerde dat de hertog van York haar jaren geleden meerdere keren heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De prins heeft dit altijd ontkend. Hij zou een bedrag van 12 miljoen pond, zo’n 14 miljoen euro, hebben betaald om de zaak te schikken. Naar verluidt hebben zijn moeder en broer prins Charles hem het geld daarvoor geleend.