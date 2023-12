Prins Archie (4) verward door cadeau van moeder Meghan

De 4-jarige prins Archie, de zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan, heeft onlangs een cadeau gekregen waar hij niet zo blij mee was. De jonge royal kreeg van zijn moeder een fototoestel, maar die bleek niet van het juiste merk. Dat onthulde zijn moeder Meghan onlangs tijdens een bijeenkomst van Netflix.

Tijdens een gesprek na de vertoning van de korte film The Afte van filmmaker en fotograaf Misan Harriman en acteur David Oyelowo vertelde Meghan dat Harriman veel invloed heeft op Archie. De fotograaf, die een goede vriend is van Meghan, had de kleuter verteld over fotografie, waarop Meghan een camera voor haar zoontje kocht.

“Hij zei: Maar het is geen Leica, zoals Misan heeft?” vertelde Meghan de zaal. “Ik had zoiets van: jij krijgt geen Leica, zelfs niet met kerstmis”, zei ze lachend, waarna ze Harriman bedankte voor zijn inspiratie.

Een Leica is een kostbaar Duits merk dat handgemaakte camera’s levert.