Prins Bernard haalt 351.000 euro op met De Hollandse 100

Prins Bernard heeft zondag ruim 351.000 euro opgehaald met het door zijn stichting Lymph&Co georganiseerde evenement De Hollandse 100. Het ingezamelde geld is bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker, een ziekte die Bernhard zelf heeft gehad.

“Dank aan de organisatie en alle vrijwilligers”, schrijft Bernard zondag aan het einde van de middag op zijn Instagrampagina. Daarbij plaatst hij foto’s van de succesvolle actiedag. Daarop is de prins onder meer te zien met ambassadeur Simon Keizer, zijn ouders prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, vrouw Annette en kinderen Isabella, Samuel en Benjamin.

Tijdens De Hollandse 100, dat wordt gehouden in Thialf in Heerenveen, wordt 10 kilometer geschaatst en 90 kilometer gefietst. Het streefbedrag van de jaarlijkse actie, 250.000 euro, was afgelopen donderdag al ruimschoots behaald. Vorig jaar was dat het eindbedrag, maar deden er ook een stuk minder mensen mee. Dit jaar waren het er 666, een record voor het evenement.