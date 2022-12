Prins Bernhard blij met contractverlenging Formule 1 in Zandvoort

Prins Bernhard is blij dat de Formule 1 ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort komt, vertelt de mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort bij RTL Boulevard. “We gaan zeker nog een feestje houden de komende jaren.”

De organisatie van de Dutch Grand Prix en Formule One Management zijn een contractverlenging overeengekomen, zo bleek donderdag. “Je zag dat de Nederlandse Grand Prix door andere mensen beoordeeld wordt als een van de beste en groenste ter wereld”, zei de zoon van prinses Margriet bij het entertainmentprogramma. “We hebben ook de mooiste fans, die allemaal in het oranje gekleed gaan. En een tweevoudig wereldkampioen. Dan is er nog een andere Nederlander, Nyck de Vries.”

De Grote Prijs van Nederland keerde in 2021 terug op de kalender. Zowel vorig jaar als dit jaar won Max Verstappen in Zandvoort. In 2023 staat de race voor zondag 27 augustus op de kalender. Het topevenement is volledig uitverkocht.