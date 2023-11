Prins Bernhard Cultuurfonds haalt prins Bernhard uit naam

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verandert de naam in het Cultuurfonds. Dat laat de organisatie dinsdag weten. Het fonds werd begin oktober overvallen door het nieuws dat in het archief van prins Bernhard een NSDAP-pas was aangetroffen. Bernhard had daarvoor altijd ontkend lid te zijn geweest van de partij van Adolf Hitler.

“Met respect en waardering voor het verleden gaat het Cultuurfonds vanaf vandaag verder met een naam die past bij wie we nú zijn en met de focus op onze inhoud”, aldus directeur Cathelijne Broers. “Het Cultuurfonds is het enige fonds in Nederland waaraan je over de volle breedte van cultuur en natuur geld kunt geven en bij kunt aanvragen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich in onze naam kan herkennen.”

Het fonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur voor duizenden projecten in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk.