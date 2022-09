Prins Bernhard en Rico Verhoeven op grid tour tijdens Dutch GP

Prinses Margriet, prins Pieter Christiaan, prins Bernhard en Rico Verhoeven liepen zondagmiddag op het circuit van de Dutch GP in Zandvoort tijdens de zogeheten grid tour, de startopstelling vlak voor een Formule 1-race. Afrojack draaide het nummer dat hij speciaal voor de Formule 1-wedstrijd van dit jaar heeft uitgebracht.

Tijdens de grid tour komen de auto’s aan op het circuit, stappen de coureurs uit en worden de auto’s klaargemaakt. De race in Zandvoort ging om 15.00 uur van start.

Max Verstappen startte vanaf poleposition. Verstappen is tevens leider in de strijd om de wereldtitel. De 24-jarige coureur won vorig jaar de race in Zandvoort.