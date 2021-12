Prins Bernhard feliciteert Verstappen: amazing

Na koninklijke felicitaties van onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan heeft ook prins Bernhard Max Verstappen op sociale media gecomplimenteerd met diens wereldtitel in de Formule 1.

“Congratulations @maxverstappen1 What a finale @f1. Amazing”, schrijft Bernhard op Instagram. Daarbij deelt hij ook een foto waarop hij de trofee van Verstappen vasthoudt.

Overigens ontving de coureur waarschijnlijk ook al live de nodige felicitaties van de prins. Bernhard volgde de race vanaf het circuit in Abu Dhabi en omhelsde Verstappen na de spannende ontknoping enthousiast. In een video is te zien dat Bernhard ook bij het moment was dat de nieuwe wereldkampioen gehuldigd en toegezongen werd.

De zoon van prinses Margriet racet ook en is mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort. De prins haalde met succes de Formule 1 terug naar de Noord-Hollandse badplaats.