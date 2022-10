Prins Bernhard feliciteert wereldkampioen Max Verstappen

Prins Bernhard heeft Max Verstappen op sociale media gefeliciteerd met zijn titel van wereldkampioen in de Formule 1. “Wauw”, schrijft Bernhard, mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort, onder meer.

Vorige maand overhandigde de prins de autocoureur nog de winnaarstrofee van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. De prins sprak achteraf op Instagram van een “epische race”.

De conclusie van de Grote Prijs van Japan was zondag nog even spannend. Verstappen werd wereldkampioen omdat Charles Leclerc een tijdstraf had gekregen voor het afsnijden van een bocht in de laatste ronde. De Monegask viel daardoor terug van de tweede naar de derde plaats en daardoor haalde Verstappen de wereldtitel binnen.