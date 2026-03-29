Prins Bernhard in actie bij jubileumeditie van De Hollandse 100

Prins Bernhard is zondag opnieuw in actie gekomen voor De Hollandse 100. Bij het evenement in Thialf in Heerenveen wordt gefietst en geschaatst om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker.

Bij het sportieve evenement, dat inmiddels toe is aan de tiende editie, waren meer leden van de koninklijke familie en andere bekende Nederlanders aanwezig. Zo stond ook zanger Simon Keizer op het ijs. Keizer is ambassadeur van Lymph & Co, de door prins Bernhard opgerichte stichting die zich inzet voor mensen met lymfeklierkanker. Bernhard kreeg meer dan tien jaar geleden lymfeklierkanker. Ook ambassadeurs Thomas Berge en oud-schaatsster Marianne Timmer waren erbij.

Van de koninklijke familie was ook Bernhards moeder prinses Margriet van de partij. Vorig jaar liep Margriet bij hetzelfde evenement een breuk in haar arm op na een val. Ook prins Pieter-Christiaan was aanwezig, net als Bernhards kinderen Isabella en Benjamin.

Bij de Hollandse 100 wordt 10 kilometer geschaatst en 90 kilometer gefietst, maar deelnemers kunnen ook voor een andere uitdaging kiezen, zoals de halve afstand doen.