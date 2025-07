Prins Bernhard viert dinsdag dat hij 25 jaar getrouwd is met zijn vrouw, prinses Annette. Op Instagram Stories deelde hij een foto van zichzelf en zijn vrouw. Daar schreef hij “25 years” bij, met een hartje.

Bernhard en Annette trouwden op 6 juli 2000 in het Paushuize in Utrecht. Op 8 juli vond de kerkelijke inzegening plaats in de Domkerk, ook in Utrecht.

Het stel heeft drie kinderen: Isabella, Samuel en Benjamin. Zij bezitten geen adellijke titel.