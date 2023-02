Prins Bernhard wil de schaatsen vaker onderbinden

Prins Bernhard is ook dit jaar van plan om de volledige Hollandse 100 te volbrengen. In het derde weekend van maart gaat hij 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer fietsen. Dat moet normaal gesproken prima lukken, denkt de prins. Al moeten er voor die tijd nog wel wat schaatskilometers gereden worden.

“Ik heb net als vorig jaar nog nul keer op de schaatsen gestaan. Ik heb ze zelfs nog niet geslepen, dus dat wordt weer spannend”, zegt Bernhard tegen het ANP. “De voorbereiding wordt er dus niet beter op maar ik ga zeker weer de hele editie meedoen.” Het schaats- en fietsevenement van zijn stichting Lymph&Co, waarbij geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker, vindt op 19 maart plaats. Dinsdag vond de kick-off plaats.

De tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven vindt schaatsen een van de mooiste sporten die er zijn. “Ik had alleen gehoopt dat ik het nu zelf ook een keer goed zou kunnen, maar dat lukt nog niet echt”, lacht hij. “Het niet trainen helpt denk ik ook niet.”

Toch zal Bernhard, die tien jaar geleden zelf lymfklierkanker had, de Hollandse 100 naar verwachting rimpelloos kunnen volbrengen. “Ik sport wel veel dus ik heb een goede basisconditie. De vorige keer zag je ook dat je daar gewoon prima op gaat. Ik ga nog een of twee keer proberen te fietsen en zeker nog een keer te schaatsen, dat dit niet de enige keer wordt. Ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het wel goed gaat komen.”

Tijdens de Hollandse 100 zal ook een deel van de familie weer aanwezig zijn. Zo heeft prinses Margriet zich ingeschreven om te gaan schaatsen en is ook Bernhards vrouw prinses Annette van de partij. “M’n moeder heeft een poosje niet deelgenomen maar die doet nu wel weer mee met het schaatsen. Dus dat is hartstikke leuk. M’n broers zal ik nog even vragen.”