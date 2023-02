Prins Carl Philip bezoekt raceteams Rally van Zweden

Prins Carl Philip van Zweden heeft vrijdag een kijkje genomen bij enkele raceteams die meedoen aan de Rally van Zweden. De royal opende het race-evenement donderdagavond in de Noord-Zweedse stad Umeå.

Vorig jaar was de belangrijkste winterrally ter wereld ook al in Umeå. Ook toen was Carl Philip erbij. In zijn openingsspeech haalde hij zijn bezoek van een jaar geleden aan. “Vorig jaar beloofden jullie een snel parkoers, veel sneeuw en goede mogelijkheden voor het publiek on de rijders te kunnen volgen”, zei hij. “En jullie maakten al die beloften waar.”

De rally in Umeå is volgens prins Carl Philip een winterrally zoals die hoort te zijn. “Zweden kan in de winter heel spectaculair zijn. En een rally rijden in echte winterse omstandigheden is altijd spectaculair.”

Vorig jaar was de prins, die zelf ook graag racet, te spreken over de Red Barn, de rallybaan die even buiten het centrum van de stad was aangelegd. Dit jaar is de Red Barn er ook weer. Nadat de royal vrijdag bij enkele teams was gaan kijken en met deelnemers had gesproken, nam hij ook een kijkje op het parkoers.