Prins Carl Philip enthousiast over racen in een e-kart

De Zweedse prins Carl Philip heeft op het circuit van Eskilstuna weer eens in een elektrische kart kunnen rijden en dat bevalt de royal uitstekend. “Het geluid is heel anders”, zei de prins na zijn testrondjes tegen de publieke omroep SVT. “Je moet naar de wind luisteren om te weten hoe snel je gaat.”

Dit weekend wordt op het circuit van Eskilstuna gestreden om de Prins Carl Philips Racing Pokal. Het gaat om racewedstrijden voor jong talent in diverse autosportklassen. Dit jaar is er voor het eerst ook een wedstrijd voor e-karts.

Zoals gebruikelijk is Carl Philip een van de deelnemers aan de wedstrijden. Vorig jaar mocht de zoon van koning Carl Gustaf een e-kart testen, de Rotax E20. Dit jaar doet hij in deze klasse mee aan de wedstrijden. Het is het eerste e-kartkampioenschap in Zweden.

Goede wegligging

Vrijdag reed de royal een paar testronden en hij is enthousiast. “Er zit meer balans in een elektrische kart”, zei hij na afloop. “De kart is zwaarder, dus hij ligt goed op de weg.”

De wedstrijden om de Prins Carl Philips Racing Pokal worden dit weekend voor de tiende keer gehouden. Eskilstuna is voor de derde keer gastheer.