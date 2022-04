Prins Carl Philip: heb geluk gehad met hulp voor dyslexie

De Zweedse prins Carl Philip heeft tijdens de eerste conferentie van de World Dyslexia Assembly Sweden gesproken over zijn eigen ervaringen met dyslexie. “Ik heb het geluk gehad om goede hulp te krijgen. Helaas hebben niet alle kinderen met dyslexie dat geluk”, aldus de prins.

Carl Philip zei “wat moeite” te hebben gehad met zijn dyslexie. “Maar ik heb op kennis en begrip van anderen kunnen rekenen”, zegt Carl Philip. “Niet zo lang geleden werden mensen met dyslexie als dom of lui beschouwd. Inmiddels weten we dat dyslexie zoveel meer is dan moeite hebben met lezen of schrijven.”

Ook koningin Silvia en prinses Sofia waren aanwezig op de conferentie over dyslexie, net als de Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi. De conferentie werd vrijdag gehouden en was georganiseerd door een stichting van Carl Philip en Sofia in samenwerking met de Britse organisatie Made By Dyslexia.