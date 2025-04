Prins Carlos in Den Haag bij herdenking voor paus Franciscus

Prins Carlos de Bourbon de Parme is donderdagavond aanwezig bij een herdenkingsdienst voor de maandag overleden paus Franciscus. Carlos is het oudste kind van prinses Irene en een neef van koning Willem-Alexander.

De requiemmis vindt plaats in de Sint-Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat in Den Haag. De mis is georganiseerd door het bisdom Rotterdam en de pauselijke nuntiatuur. Ook minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is aanwezig.

Paus Franciscus overleed op Tweede Paasdag op 88-jarige leeftijd. Zaterdag vindt de begrafenis plaats in Vaticaanstad. Veel Europese royals zijn daarbij aanwezig, maar koning Willem-Alexander en koningin Máxima blijven in Nederland om in Doetinchem Koningsdag te vieren. Namens Nederland zijn premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp aanwezig.