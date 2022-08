Prins Charles brengt parfum uit geïnspireerd op landgoed

Prins Charles heeft een eigen parfum op de markt gebracht. Het luchtje van de 73-jarige Britse troonopvolger ruikt naar zijn landgoed Highgrove House. Het luchtje is in samenwerking met het Britse parfumhuis Penhaligon tot stand gekomen.

Op de website van Highgrove Gardens wordt uitgelegd wat de geur van de zomer in hun tuin precies inhoudt. “Het is een tijd waarin de geur van bloeiende zilverlinde de lucht vult en Highgrove Gardens vol zit met haar takken, met hun opbeurende, bloemige tonen.”

Een flesje parfum van 100 milliliter kost 152 Britse pond, omgerekend bijna 179 euro. Tien procent van de opbrengsten gaat naar The Prince’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van prins Charles. Het parfum is alleen te verkrijgen in het Verenigd Koninkrijk.