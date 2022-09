Prins Charles geeft Rwandese babygorilla een naam

Prins Charles heeft een pasgeboren babygorilla in Rwanda de naam Ubwuzuzanye gegeven. Dat maakte de Britse troonopvolger bekend via Twitter.

Charles gaf het jonge mannetje de naam als onderdeel van de Kwita Izina. Dat is een Rwandese ceremonie waarbij een naam wordt gegeven aan een pasgeboren babygorilla. Ubwuzuzanye is een mannetje. Charles was “verheugd” dat hij was gevraagd om de gorilla een naam te geven.

Het belangrijkste doel van de ceremonie is om elke individuele gorilla en hun groepen in hun natuurlijke habitat goed te kunnen volgen.