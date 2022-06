Prins Charles ontmoet Boris Johnson in Rwanda

De Britse prins Charles staat deze week een mogelijk wat ongemakkelijke ontmoeting te wachten met de Britse premier Boris Johnson. Zij wonen allebei de gemenebest-top in Rwanda bij en ontmoeten elkaar daar “om bij te praten bij een kopje thee”.

Volgens Clarence House zal de ontmoeting op vrijdag plaatsvinden. Volgens The Guardian is het de eerste keer dat de twee elkaar spreken sinds de dankdienst ter ere van het troonjubileum van koningin Elizabeth begin deze maand.

De ontmoeting komt na berichten dat Charles zich in privégesprekken kritisch heeft uitgelaten over plannen van de Britse regering. Onder meer The Times meldde eerder deze maand dat de prins niet te spreken is over het Britse plan om asielzoekers in Rwanda op te vangen. Volgens een bron vond de oudste zoon van koningin Elizabeth het “verschrikkelijk” en was hij teleurgesteld over het beleid van premier Johnson.

Het Verenigd Koninkrijk sloot in april een overeenkomst met Rwanda om illegale immigranten en asielzoekers tegen betaling op te vangen in het Afrikaanse land. Het plan leidde tot een storm van protest en mislukte pogingen van mensenrechtenactivisten om de vluchten te blokkeren via de rechter. De eerste deportatievlucht stond gepland voor vorige week. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde echter dat het Verenigd Koninkrijk vooralsnog geen mensen naar Rwanda mag brengen.