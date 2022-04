Prins Charles ontmoet Syrische vluchtelingen

Prins Charles heeft woensdag tijdens een bezoek aan de streek Cumbria twee uit Syrië gevluchte gezinnen ontmoet. De prins sprak in een centrum in de plaats Carlisle onder meer over hoe hun levens eruit zien sinds ze vanwege de oorlog uit hun geboorteland zijn gevlucht.

Een van de gezinnen woont sinds 2017 in Carlisle, vertelde de 14-jarige Jamila aan Britse media. Volgens haar was de prins erg geïnteresseerd in haar verhaal. “Hij vroeg hoe we het hier vinden en of ik school leuk vind.”

Charles bezocht daarna ook de waterzuiveringsinstallatie van Carlisle. Eerder op de dag ging de prins ook langs bij enkele boeren en kleine bedrijven.