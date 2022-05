Prins Charles ontmoet werkende jongeren in Londen

Prins Charles heeft vandaag in Londen jongeren ontmoet die dankzij zijn stichting The Prince’s Trust een betaalde baan hebben. Charles ontmoette de jongeren in een filiaal van een groot bedrijf in sportmode en -schoenen.

Charles bezocht de winkel in de Londense wijk Walworth. Op filmpjes van het bezoek die rondgaan op sociale media is te zien dat er grote belangstelling was voor de komst van de prins. Te zien is hoe mensen elkaar verdringen om de de prins een hand te geven of om een foto van hem te maken. Een enkeling vraagt hoe het met zijn moeder gaat, maar het antwoord van Charles is op de video’s niet te horen. Eerder deze week werd duidelijk dat de Queen vanwege verminderde mobiliteit enkele afspraken heeft moeten afzeggen.

Het bezoek aan Walworth werd gebracht naar aanleiding van de in 2020 gestarte Britse Kickstart-regeling. Deze regeling kwam als reactie op de stijgende jeugdwerkloosheid in Groot-Brittannië en maakt het voor bedrijven mogelijk om jongeren een betaalde stage van zes maanden aan te bieden. The Prince’s Trust heeft sinds de start van de Kickstart-regeling meer dan 4220 jonge mensen ondersteund in sectoren als retail, horeca, technologie en media, meldt Clarence House woensdag. Een deel van deze jongeren heeft na de stage een vaste baan aangeboden gekregen.