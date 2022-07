Prins Charles opent Commonwealth Games met brief van moeder

Prins Charles heeft de Commonwealth Games (de Gemenebestspelen) donderdagavond geopend door een speciale boodschap van zijn moeder voor te lezen. Daarin benadrukt koningin Elizabeth het goeds dat het evenement teweegbrengt volgens haar. De boodschap was bevestigd aan het symbolische stokje genaamd de Baton, dat op 7 oktober door de koningin werd overhandigd op Buckingham Palace en sindsdien langs verschillende plekken wereldwijd is meegedragen tot aan Birmingham. Daar vond donderdag de feestelijke opening plaats, met onder meer een optreden van de band Duran Duran.

De prins van Wales maakte een groots entree, door samen met zijn vrouw Camilla aan te komen rijden in zijn Aston Martin. Daarna onthulde hij de boodschap van de Queen, die er vanwege haar kwetsbare gezondheid zelf niet bij kon zijn. De boodschap is samen met de Baton langs de Commonwealth (het Gemenebest) gedragen.

“In de laatste 294 dagen heeft het niet alleen mijn boodschap aan jullie bij zich gedragen, maar ook de gedeelde hoop en dromen van elke plek waar het langskwam toen het zijn weg aflegde naar Birmingham”, schrijft de koningin in haar brief. De spelen hebben voor veel gedeelde ervaringen gezorgd, lange relaties en “zelfs voor vriendelijke rivaliteit”, stelt Elizabeth. “Maar bovenal herinnert het ons aan de connectie met elkaar, waar we ook mogen zijn in de wereld.” De koningin bedankt iedereen die de Commonwealth Games mogelijk heeft gemaakt. “Dat geeft me nu de mooie kans om de 22e Commonwealth Games tot officieel geopend te verklaren.”

De opening van het evenement werd mede door de scenarioschrijver Steven Knight bedacht, de man achter de hitserie Peaky Blinders. Het evenement ging zoals gewoonlijk groots van start. Zo werd vuurwerk afgestoken, reed een enorme mechanische stier door het stadion en vond er een dansvoorstelling plaats met auto’s die in het stadion waren geplaatst.

De Commonwealth Games werden voor het eerst gehouden in 1930. Sindsdien vindt het sportevenement elke vier jaar plaats, met de jaren 1942 en 1946 als uitzondering.